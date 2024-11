Ritel Modern Coco Group Ekspansi Buka Outlet Baru di Kuta

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, DENPASAR - Ritel modern asal Bali Coco Group kembali melakukan ekspansi dengan membuka outlet baru yakni Coco Gourmet di kawasan pariwisata Kuta, tepatnya di beachwalk shopping senter Kuta, Kabupaten Badung.

Pembukaan outlet secara resmi dimulai pada Sabtu (23/11/2024), outlet di salah satu pusat pariwisata di Bali Selatan ini merupakan outlet ke 63 yang dibuka Coco Group. Sebelumnya Coco Group juga membuka outlet di Living World Mall, Kota Denpasar.

Owner Coco Group, Nengah Natya menjelaskan alasan memilih beachwalk shopping center karena potensi market wisatawan yang besar, dan belum ada outlet sejenis di mall tersebut.

"Saat ini memang fokus melakukan ekspansi di kawasan pariwisata di Bali, untuk membidik pasar wisatawan yang potensinya masih besar. Itu sebabnya kami membuka di beachwalk, karena di sini kunjungan wisatawannya tinggi. Kami juga sudah lama bekerja sama dengan beachwalk. Dengan dibukanya Coco Dewata, dan tahun ini kami ekspansi membuka supermarket yang harapan kami bisa memenuhi kebutuhan pengunjung pantai Kuta terutama pengunjung beachwalk shopping center,” jelas Natyanta kepada media dikutip, Senin (25/11/2024).

Natyanta juga menjelaskan banyak perbedaan yang disuguhkan di Coco Gourmet Beachwalk seperti menonjolkan buah lokal karena wisman biasanya banyak mencari buah lokal daripada impor, kemudian menghadirkan produk baru yaitu di 'ready to eat by eat to go'.

Selain di Kuta, Coco Group juga berencana membuka outlet baru di kawasan pantai Padang - Padang, Badung. Menurutnya ini waktu yang tepat untuk melakukan ekspansi karena tingginya minat wisman ke Bali. Disinggung daya beli masyarakat yang sempat turun, menurutnya itu tidak berpengaruh karena segmen market Coco Group tidak hanya warga lokal, melainkan juga wisatawan.

Selain itu, tidak hanya merajai industri retail, Coco Group Bali juga merambah industri restaurant bersama Natys Resto & hospitality yang dinamai Natya Hotel & Resort.

Didirikan pada 2000, Coco Group Bali saat ini memerankan peran bisnis dengan lebih dari 61 outlet di Bali dan Lombok serta mempekerjakan lebih dari 2.000 karyawan. Coco Group Bali, terus melakukan ekspansi dari segi pelayanan, produk, target market dan penambahan outlet di beberapa tempat-tempat strategis di Bali dan Lombok.