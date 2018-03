Resmi Meluncur di Pasaran, Berikut Spesifikasi Lengkap Vivo V9

Bisnis.com, JAKARTA - Vivo Indonesia secara resmi meluncurkan V9. Smartphone teranyarnya ini diklaim FullView™ Display terbaru dengan rasio screen-to-body hingga 90% tertinggi di-dunia.

Smartphone ini juga membenamkan fitur AI di dalamnya.

Dengan balutan desain ramping, stylish dan elegan, Vivo tampaknya siap mengadu tipe terbarunya ini dengan smartphone papan atas lainnya.

Pada tipe teranyarnya ini, mereka memaksimalkan performa hingga fitur fotografi, menyesuaikan kebutuhan spesifik pengguna untuk mendapatkan hasil foto yang lebih sempurna, sekaligus mobile experience yang optimal dan menyenangkan.

Berikut spesifikasi lengkap Vivo V9

6.3’ FHD+ FullView™ Display untuk Kenyamanan Tanpa Batas

Vivo V9 menghadirkan desain yang solid layaknya smartphone 5.5-inch, namun menawarkan pengalaman layar 6.3-inch dan tetap nyaman digenggaman. V9 mengadopsi aspect ratio 19:9 untuk meningkatkan ukuran layar hingga 5.2% dibanding dengan V-Series sebelumnya, V7+, serta mengurangi ukuran bezel samping hingga 19% menjadi 1,75mm. Memaksimalkan desain V9, setiap sudut dan lengkungan pada sisi belakang juga disesuaikan untuk memastikan kenyamanan smartphone di telapak tangan pengguna.

Dukungan Teknologi AI Terbaru untuk Hasil Foto Makin Sempurna

Teknologi AI terbaru pada kamera V9 sejalan dengan komitmen vivo untuk menghadirkan pengalaman mobile photography yang maksimal dengan crystal-clear AI Selfie 24MP dan Dual Rear Camera AI-Bokeh 13MP+2MP.

Berdasarkan riset komprehensif terhadap pengguna, serta perangkat lunak dan machine learning yang tangguh dan canggih, vivo mengusung AI untuk mendukung pengguna dalam menghasilkan foto yang jernih, serta menunjukkan keindahan mereka dengan natural.

AI Face Beauty mengidentifikasi usia, jenis kelamin, warna kulit, tekstur wajah pengguna, serta lingkungan pencahayaan di sekitarnya. Database dari hampir 1 juta selfie dari seluruh dunia telah digunakan untuk melatih algoritma AI; yang memungkinkan AI Face Beauty untuk menyesuaikan dan menerapkan algoritma yang ideal untuk foto yang lebih sempurna.

Seiring dengan penggunaan kamera, AI juga akan mempelajari preferensi pengaturan, secara otomatis membuat foto yang ideal setiap waktu dan tepat seperti yang diinginkan pengguna.

Fitur AI Selfie Lighting terbaru juga memungkinkan pengguna menghasilkan foto yang artistik kapanpun dimanapun tanpa perlu pengaturan yang rumit. Algoritma AI V9 mengubah profil wajah dalam foto 2D asli, menjadi model 3D untuk memproses aksen cahaya secara lebih otentik. Dikombinasikan dengan berbagai pilihan stiker dekoratif pada fitur AR Sticker, hasil selfie akan semakin atraktif, dan mencerminkan keunikan gaya pengguna.

Dual Rear Camera - AI Bokeh 13MP+2MP vivo V9 menghasilkan foto dengan bokeh layaknya kamera DSLR. Memaksimalkan algoritma AI Bokeh berdasarkan machine learning, vivo V9 dapat mencapai tingkat presisi yang tinggi dalam mengidentifikasi objek foto, serta memastikan aspek fokus untuk setiap foto yang diambil.

Mobile Experience Semakin Optimal dengan AI

Teknologi AI pada vivo V9 juga memastikan kinerja dan ketahanan ponsel jauh lebih baik dengan vivo AI Smart Engine. Dengan mempelajari kebiasaan dan preferensi harian pengguna, AI Smart Engine mengutamakan proses jalannya fitur, serta kapasitas penyimpanan data dan daya untuk pengalaman pengguna yang semakin maksimal.

Tidak hanya memastikan fitur smartphone berjalan dengan lancar, dan hemat daya, Smart Engine dapat secara akurat memprediksi langkah pengguna selanjutnya, dan membuat aplikasi yang sering digunakan untuk meluncur 20% lebih cepat.

Dengan fitur AI Face Access terbaru. V9 dapat mendeteksi refleksi kulit wajah dan gerakan halus dari wajah pengguna untuk mencegah kemungkinan membuka smartphone dengan menampilkan foto atau video. AI Face Access untuk App-Lock bahkan membantu mengamankan data dan privasi Anda untuk masing-masing aplikasi pada V9.

Selain itu, AI Attention Sensing pada V9 juga mengenali wajah pengguna ketika melihat ponsel untuk meminimalkan gangguan dengan secara otomatis mengurangi volume notifikasi pesan, panggilan masuk dan alarm saat pengguna sudah melihat layar.

Hiburan dan Performa

New Game Mode memberikan pengalaman gaming yang semakin nyaman dan fokus bagi pengguna dengan kemampuan untuk memblokir semua pesan, panggilan, dan notifikasi saat bermain.

Sebagai alternatif, Pengguna dapat mengatur kembali untuk menampilkan panggilan telepon hanya dari kontak pilihan atau white list. Fitur picture-in-picture untuk fitur game memungkinkan pengguna untuk tetap menjalankan permainan sekaligus membalas pesan penting

Vivo V9 dibekali dengan Andorid terbaru 8.1 OS dan didukung oleh 4GB RAM dan 64GB ROM (MicroSD hingga 256GB) dan Qualcomm Snapdragon 450 Octa-core processor.

Pilihan Warna dan Promosi V9

Vivo V9 tersedia dalam dua pilihan warna, yaitu Gold in Black dan Gold. Pre-order Vivo V9 dapat dilakukan per 29 Maret 2018 di 5 E-Commerce Official Online Store vivo Indonesia, yaitu: Lazada.id, JD.id, Shopee, AkuLaku.com, dan Dinomarket. Paket V9 eksklusif dengan Vivo Bluetooth Stereo Headphone, JOOX VIP Code senilai Rp 49.000, serta berbagai promo spesial lainnya oleh masing-masing mitra E-Commerce pun hadir untuk memberikan lebih banyak benefit bagi konsumen yang melakukan pre-order.

